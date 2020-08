Nadalich se refirió al trabajo de investigación epidemiológica que se está realizando en Puerto San Julián, Río Turbio y El Calafate. Solicitó a los vecinos y las vecinas de estas localidades a evitar todo encuentro social o de esparcimiento hasta tanto se tengan la información completa del cuadro.En esta ocasión, el ministro Juan Carlos Nadalich se refirió a la dinámica activa de la pandemia en cuanto a los contagios en las comunidades con la aparición de nuevos casos en El Calafate, Puerto San Julián y Río Turbio, además de Río Gallegos.“La epidemiologia busca, con acciones rápidas y extendidas, tratar de evitar diseminaciones de los cuadros y en la búsqueda de esas secuencias hay un cúmulo de actividades que se realizan”, indicó, a la vez detalló que “lo que se busca es tener determinados funcionamientos que nos ayuden a bloquear rápidamente una extensión de la enfermedad”.“Estamos pidiendo que se comprenda que es un tema de todos. Por más que queramos no nos podemos meter en la casa de cada uno y de la actividad particular de cada uno. Pero es el lugar donde se están produciendo gran parte de la diseminación”, afirmó.Por la situación de estas localidades se estima que durante la jornada de hoy se emitirán normativas específicas para los municipios; mientras tanto el ministro solicitó a la comunidad: “Activen aspectos de autoaislamiento”, solicitó.Para el titular de la cartera sanitaria en San Julián y Rio Turbio es recomendable que se actúe restringiendo las “actividades sociales, recreativas y tengan una actividad reducida a lo necesario, en tanto se realiza la investigación epidemiológica y los equipos de salud detectan los cuadros de contagio”.Además informó que el Ministerio de Salud y Ambiente está trabajando en el desarrollo de certificados médicos para aquellas personas que requieran presentarlo en el ámbito laboral. Se solicitará a través de la página web y con la consulta médica a través de telemedicina.Puesto Fijo en Río GallegosEn tanto en Río Gallegos, mencionó que hoy y mañana continuará trabajando el Puesto Fijo en el predio del Colegio Guatemala para realizar los hisopados para quienes lo requiera. Mientras que, a partir del martes, el Puesto se dispondrá en el predio del CIC San Benito. Allí pueden concurrir quienes posean dos o más sintomas vinculados a COVID y tengan entre 18 y 59 años.LaboratorioNadalich indicó que el laboratorio del HRRG mañana comenzará la instalación de equipos de neo kit para aumentar la dinámica de testeos. Si bien continuarán los análisis de PCR se sumarán estos test que son más rápidos, pero no con la misma fidelidad. “Es bueno para detectar los positivos y en una hora tenemos los resultados, pero puede arrojar falsos negativos”.