El Frente de Todos eligió a sus candidatos que competirán en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Fue un sábado ajetreado puertas adentro, con idas y vueltas entre los precandidatos hasta última hora. Varios fueron los nombres que se manejaron desde mediados de semana hasta ayer, sábado, pero finalmente se confirmó algo que ya venía sonando. Finalmente, el precandidato oficial del FdT será el intendente de Puerto Deseado, Gustavo “Kaky” González, quien será acompañado en la fórmula por Moira Lanesan, actual secretaria de Comercio de la Municipalidad de Río Gallegos. En tercer lugar, acompaña en la lista Carlos Aparecio. Los suplentes del Frente de Todos son Karina Nieto –vicepresidenta segunda en la Cámara de Diputados-, Claudio Barría y Marta Garzón.





Declaraciones

En este sentido ayer se llevó adelante la presentación de la lista del Frente de Todos en el local del espacio, sobre avenida Kirchner. Allí estuvo TiempoSur, quien entrevistó al Jefe Comunal y ahora precandidato. En este sentido y sobre la precandidatura, el Jefe Comunal de Deseado señaló que “dentro del consenso se ha conformado una buena lista, en la cual trabajaremos para que pueda estar en la Cámara de Diputados. Para mí es un orgullo grande que me tengan en cuenta”. “Trabajaremos en cada una de las localidades para llevar la mejor propuesta, lo que queremos llevar al Congreso. Hacemos el mayor de los esfuerzos para cubrir la demanda de los vecinos. Me toca asumir la responsabilidad como diputado nacional, voy a trabajar codo a codo con los jefes comunales”, sostuvo.

De la intendencia

Un dato a tener en cuenta es que “Kaky” estuvo reunido durante las últimas semanas con varios intendentes de Santa Cruz, como así también la gobernadora Alicia Kirchner. De hecho, hace días se llevó adelante el aniversario de su localidad, abriendo una casa en Río Gallegos.

“Tengo buena relación con todos los intendentes, la consulta y la charla es permanente. Creo que eso también ha ayudado a poder estar integrando esta lista a candidatos de diputados nacionales, con el apoyo también de otros sectores”, manifestó González.

Este medio consultó cuáles son los puntos que debe tener un precandidato a diputado santacruceño para llegar al Congreso. Sobre esto, el Intendente aseguró que lo más importante es “escuchar a los vecinos, poder buscar las soluciones que cada una de las comunidades tiene y también defender la provincia de Santa Cruz, trabajar codo a codo con el Gobierno provincial, pero es importante la elección para tener representatividad en la Cámara de Diputados”.

Por último y sobre el diálogo con la Gobernadora de la provincia, remarcó: “Charlamos con Alicia, la vi convencida de los integrantes de la lista del Frente de Todos, hay que trabajar, recorrer y hacer territorio. Es lo que vamos a hacer, llevar esa voz al Congreso de la Nación”.

Su mensaje

Ya cerca de la medianoche, el Intendente compartió un texto a través de sus redes sociales, donde remarcó: "He sido convocado desde el Frente de Todos para ser precandidato a Diputado Nacional y de esa forma seguir aportando al proyecto de construcción y desarrollo de una Santa Cruz plena de oportunidades para sus habitantes. Primero que nada, quiero expresar mi gratitud por este gran honor e informarles que acepté encarar este desafío acompañando como siempre al Frente de Todos, un espacio político que ha vuelto a poner en pie a la provincia a pesar de contextos desfavorables y épocas de crisis en las que inescrupulosos de turno intentaron arrasar con los sueños de los santacruceños".

"Asumir este reto no es una decisión que tomé de la noche a la mañana. Requirió de mucha meditación y análisis a conciencia puesto que mi compromiso primordial siempre fue y será con ustedes. Es por eso por lo que hemos trabajado junto a mi equipo todo este tiempo trayendo obras, anunciando y concretando otras con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Ahí están las obras en proceso del Centro Cultural y la Ciudad Deportiva; red de cloacas para Barrio Santos; o los anuncios de más viviendas; sólo por nombrar algunos ejemplos. Todo lo anunciado y más se concretará, no deben tener dudas de eso. De otra manera no hubiera accedido a la nueva propuesta que hoy se me presenta porque no me gusta empezar algo y no terminarlo. Siempre, sin importar cuánto tuviera que insistir, busqué concretar aquello a lo que me comprometí y así seguirá siendo desde donde me toque servirle al pueblo", señaló.

"Soy consciente de que aparecerán los detractores de siempre, esos representantes de una forma rancia de hacer política que sólo busca beneficiar a unos pocos. Esas voces que suelen alzarse con declaraciones difamatorias también lo harán ahora afirmando que estoy faltando a mi compromiso con ustedes que me han elegido para ser su intendente en dos ocasiones. Sepan que todas esas no son más que manifestaciones malintencionadas con el único propósito de desestabilizarnos y depreciar los logros que juntos hemos alcanzado y aquellos por los que estamos y seguiremos luchando", dijo el Intendente.

Caravana

El segundo espacio dentro del Frente de Todos que presentó los documentos para la precandidatura fue el de Daniel Álvarez. Ayer por la tarde realizaron una caravana desde el Mausoleo de Néstor Kirchner hacia el local del Partido Justicialista, donde entregaron las firmas. Durante este proceso, Álvarez fue entrevistado por TiempoSur. Allí indicó su lista Juntos por Santa Cruz, “trabajamos hace más de 456 días con todas las agrupaciones en el trabajo de militancia. Fue muy importante el apoyo de los afiliados del PJ para que tengamos esta posibilidad de hacer las presentaciones, para después esperar los plazos correspondientes para la confirmación de la participación”, indicó.

“Hay que ser prudentes, hay plazos legales partidarios. Tenemos que esperar las 48 horas para la confirmación, es el acompañamiento de toda la gente y el apoyo que hemos tenido en este tiempo. Agradecemos nuevamente, porque hemos juntado más de 1900 avales, con el puerta a puerta importante de los compañeros. Agradecemos a los compañeros de todas las localidades de la provincia donde también tenemos avales de 6 localidades más, con un trabajo de militancia importante”, indicó momentos antes de la entrega de firmas en el PJ.

“Queremos ser una alternativa más de la contienda electoral que se aproxima”.

Sin embargo, al cierre de esta edición se conoció que la lista que lo llevaba como precandidato se bajó; quedando solamente una sola lista para el Frente de Todos y que es la que encabeza Gustavo “Kaki” González.