Brillo y color en la alfombra roja de los Premios Billboard

La alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina fue un derroche de brillo y colores intensos el jueves por la noche en el Watsco Center en Coral Gables, Florida. Camila Cabello, quien inauguró la ceremonia con un número musical, lució un traje rojo corto con volantes y se expresó feliz de participar en la gala. “Me siento en casa, estoy en mi hogar, en Miami. Mi primer idioma fue el español y ahora estoy cantando en español. Se siente una progresión muy natural”, dijo la estrella nacida en Cuba en el especial desde la alfombra roja de Telemundo. Rosalía, con guantes largos, vestido y capa, y Juanes, con una camisa de terciopelo y pantalón acampanado, lucieron tonos amarillo limón. La Miss Universo mexicana, Andrea Meza, llevó un vestido fucsia con un adorno lateral corrugado que se extendía de su hombro hasta el piso. Prince Royce se lució con un traje futurista con degradados en azul eléctrico. Karol G, en cambio, optó por un sobrio vestido negro sin tirantes de Roberto Cavalli, eso sí, complementado con joyería de diamantes y su cabello teñido de turquesa brillante. La actriz y presentadora Jacqueline Bracamontes se destacó con un vestido de minifalda y cauda con un degradado rosado que se ampliaba creando una figura imponente. Bad Bunny, el principal nominado de la noche, llegó en un traje azul cielo acompañado de su novia Gabriela Berlingeri, quien llevaba un vestido multicolor con top de bikini. La actriz Gaby Espino, una de las conductoras de la ceremonia, impuso clase con un vestido escotado de cristales en tono plateado con una gargantilla que estilizaba su figura. La cantante Yuri, quien participó en un homenaje a Juan Gabriel con Ana Bárbara y Guadalupe Pineda durante la gala, fue por el lado del dorado con un vestido de lentejuelas, transparencias y flequillos. “Cuando estábamos ensayando las tres sentíamos que se nos paraban los pelos», dijo Yuri. «Hay una parte de la letra adonde me acuerdo de mi madre y espero no llorar”. La recién estrenada mamá Natti Natasha llevó un delicado vestido con corsé de transparencias y una falda con una gran apertura lateral, el balance perfecto entre sensualidad y estilo. Wisin, por su parte, llego con un traje negro y camisa azul acompañado de su esposa Yomaira Ortiz, quien esta embarazada y lució un traje amarillo vaporoso. Carlos Vives desfiló por la alfombra con su hija Lucy Vives, quien llevaba una falda de brillantes transparente con un top de bikini negro. Padre e hija cantarían juntos en la ceremonia en el debut de Lucy en los escenarios. “Vamos a estar viendo algo un poquito histórico», dijo ella. “Quiero realmente que se lo disfruten con nosotros lo más”. “Hoy por ejemplo en el ensayo fue ella la que me guió ahí y me recordó los movimientos”, agregó el padre orgulloso. “Una felicidad muy grande poder cantar con ella”