Escrutinio provisorio Elecciones P.A.S.O 2021( 99.09 % mesas escrutadas) LA GRAN DERROTA DE ALICIA KIRCHNER
PASARON LAS P.A.S.O (LA MEJOR ENCUESTA POLITICA EN LAS URNAS)
EL GRAN DEBACLE KIRCHNERISTA, COMO SE PUDO VER ESTE DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE , SOLO EL 63,27% DEL PADRON TOTAL FUE A LAS URNAS.
LOS RESULTADOS HABLARON POR SI SOLOS, EN UNA PROVINCIA GOBERNADA POR El KIRCHNERISMO DURO, UN TOTAL DE 39,22 % PARA EL GRAN GANADOR " CAMBIA SANTA CRUZ" CON (58285VOTOS)
SOBRE UN POBRE FRENE DE TODOS ( UNOS POCOS), CON 401040 VOTOS , UNA DIFERENCIA MUY GRANDE PARA UN PARTIDO DE LA TALLA DE EL FRENTE PARA LA VICTORIA , LIDERADA POR CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER.
EL QUE DIO SORPRESA Y MARCO LA DIFERENCIA ( POR FUERA ), FUE EL PETROLERO , CLAUDIO VIDAL CON: 35640 (VOTOS) LO CUAL LO HACE ACREEDOR A UNA NUEVA FUERZA EN SANTA CRUZ, Y NUEVO POSEDOR DE LOS VOTOS DE UN 23,98 % DE Santa Cruz.
QUE SIGUE PARA NOVIEMBRE? ALIANZAS? ACUERDOS?....
AL PARECER EL ESLOGAN DE EL FRENTE DE TODOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA NO SIRVIO...(LA VIDA QUE QUEREMOS)
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