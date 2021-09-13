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    Escrutinio provisorio Elecciones P.A.S.O 2021( 99.09 % mesas escrutadas) LA GRAN DERROTA DE ALICIA KIRCHNER

    septiembre 13, 2021 0

    PASARON LAS P.A.S.O (LA MEJOR ENCUESTA POLITICA EN LAS URNAS)

    EL GRAN DEBACLE KIRCHNERISTA, COMO SE PUDO VER ESTE DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE , SOLO EL 63,27% DEL PADRON TOTAL FUE A LAS URNAS.

    LOS RESULTADOS HABLARON POR SI SOLOS, EN UNA PROVINCIA GOBERNADA POR El KIRCHNERISMO DURO, UN TOTAL DE 39,22 % PARA EL GRAN GANADOR " CAMBIA SANTA  CRUZ" CON  (58285VOTOS) 

    SOBRE UN POBRE  FRENE DE TODOS ( UNOS POCOS), CON    401040 VOTOS , UNA DIFERENCIA MUY GRANDE PARA UN PARTIDO DE LA TALLA DE EL FRENTE PARA LA VICTORIA , LIDERADA POR CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER.

    EL QUE DIO SORPRESA Y MARCO LA DIFERENCIA ( POR FUERA ), FUE EL PETROLERO , CLAUDIO VIDAL CON: 35640 (VOTOS) LO CUAL LO HACE ACREEDOR A UNA NUEVA FUERZA EN SANTA CRUZ, Y NUEVO  POSEDOR DE LOS VOTOS DE UN  23,98 % DE Santa Cruz.

    QUE SIGUE PARA NOVIEMBRE? ALIANZAS? ACUERDOS?....

    AL PARECER EL ESLOGAN DE EL FRENTE DE TODOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA  NO SIRVIO...(LA VIDA QUE QUEREMOS)



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