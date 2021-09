Pablo Musse: "Si piensan que se soluciona con plata se pueden ir a la reputa madre que los parió"

En la tarde del jueves, Pablo Musse habló con Diego Leuco en “Diego a la Tarde” por Radio Mitre sobre las recientes declaraciones de Daniel Gollan acerca de las fotos de los festejos en Olivos. El padre de Solange, la joven fallecida de cáncer el año pasado que no pudo despedirse de su papá por las restricciones, cargó contra el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. “Si piensan que se soluciona con plata se pueden ir a la reputa madre que los parió”, expresó contundentemente sobre sus dichos. “Últimamente trato de no escuchar todo lo que dicen los impresentables del Gobierno que tenemos porque cada frase y palabra que hacen es un revoltijo en el estómago. Yo le diría a Gollan que nos trata solamente de plata, se trata de humanidad y de sentido común”, sostuvo Pablo en la entrevista. A su vez, reconoció la dura situación económica que vive el país pero aseguró que “no es solamente la plata la que compra el voto”. “La plata no compra la dignidad, no compra al ser humano, no compra salud”, continuó su descargo contra el candidato a diputado del Frente de Todos. Así, comparó algunos dichos y actitudes de representantes del oficialismo con su propia experiencia. “El Presidente de la Nación los domingos almorzaba con quien quisiera”, acusó sobre la foto que trascendió de Alberto Fernández junto a los Moyano tras una comida. “Es más, yo no sé si mi hija realmente estaba en el cajón. Pedí que me lo abran y por la pandemia no me lo abrieron”, reveló en el programa sobre la última oportunidad que tuvo de ver a Solange. “Yo la quería ver y no pude. Entonces, que esta gente me diga que con plata se soluciona todo se pueden ir bien a la reputa madre que los parió. Porque no, la plata no te soluciona nada. Lo que sí soluciona es el sentido común y lo que no tienen ellos, la moralidad. Son unos hijos de puta”, descargó Musse tras los dichos de Daniel Gollan. En del 2020, Pablo se encontraba en Neuquén cuando se enteró del frágil estado de salud de Solange. Las duras restricciones que impuso la pandemia demoró fuertemente su travesía para despedirse de su hija. En la entrada a la provincia, las autoridades le realizaron dos hisopados que dieron como resultado “dudoso”, por lo que le negaron la entrada. Pablo jamás pudo estar con ella en sus últimos momentos de vida.