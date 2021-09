SANTA CRUZ Más estafas virtuales: dieron de baja su chip, se quedó sin señal y le vaciaron las cuentas bancarias

"Me quedé sin señal del teléfono y cuando la recuperé comienzan a entrar notificaciones sobre pendiente de aprobación de transferencias y luego confirmación con montos altos que se estaban debitando de mi cuenta", contó una vecina de la localidad de San Julián , en la provincia de Santa Cruz , que fue víctima de la modalidad de estafa virtual .

"Nadie me llamó por teléfono, no ingresé a páginas extrañas y no brindé datos a nadie", aseguró Mariela Medina al portal UVC sobre sus últimos movimientos antes de ser estafada.

















https://video.fmdz4-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/241765952_573184880493741_709556843361080965_n.mp4?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjoxMDU4LCJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9&_nc_ohc=rbxkkGVjDrAAX_uHzWQ&tn=DtqcpIwDWQYQb8C5&rl=300&vabr=143&_nc_ht=video.fmdz4-1.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=17915ec4a98a5f59185561c376f2e7ba&oe=614776FDAdemás, contó que luego de varias dilaciones en las comisarías de la zona, logró presentar la denuncia en el Banco Santa Cruz, donde tiene radicadas las cuentas y la gerenta general de la entidad le adjudicó la responsabilidad: "Me dijo que el homebankinges algo generado por mí y por lo tanto es una responsabilidad mía".

Ante esa respuesta, se comunicó con la empresa de telefonía celular, que le conformó que en el mismo momento en que su línea se había quedado sin señal, "se había producido una baja de mi chip y un alta de otro".

"Quiero que el banco se haga responsable. No la deje en mi casa para que este segura y me la robaron del banco", reclamó Mariela.

Se trata de la segunda estafa bajo esta modalidad que se conoce en pocos días en la provincia de Santa Cruz, ambas a través de las líneas de celulares y con las cuentas del Banco Santa Cruz