Zulma Lobato sorprendió con su cambio de look y conquistó a los marplatenses al ritmo de sus hits

Zulma Lobato estaba cansada de no tener oportunidades laborales y tenía decidido viajar a España, donde pensaba dedicarse a la actuación. En medio de la desilusión y la desesperanza recibió un llamado que cambió sus planes por completo. La contrataron para dar un show en Mar del Plata y apenas bajó del micro todos quisieron sacarse fotos con ella. Lo mismo pasó cuando salió de la disco donde entonó sus máximos hits: “Hasta Tinelli y el Maipo no paro”, “Resistiré” y “Carta documento”. Debido al éxito sumó más presentaciones y está maravillada con el cariño de la gente. “Reviví y me siento muy feliz. El trabajo dignifica. Nunca tuve tanta alegría”, reconoció en diálogo con TN Show. Su mánager, Lautaro Reyes, la acompaña y la asesora, hasta le consiguió un departamento para que disfrute de su estadía con total comodidad. Se trata de un nuevo comienzo para la popular mediática, que dejó atrás las peleas en la TV para enfocarse de lleno a esta faceta que fue muy bien recibida por el público, que entonó todas las canciones junto a ella. Por ahora, el viaje a España quedó suspendido. Esta es una idea que se le había ocurrido tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Hasta Almodóvar me conoce. Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo. Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, se la escuchó decir en una nota con Crónica. Allí también repasó su carrera: comenzó como extra, formó parte de más de 40 películas extranjeras y nacionales, y luego se lanzó como mediática, teniendo peleas muy populares como la de Mich Amed cuando la trató de masculino. Consultada sobre su vida cotidiana, contó que le gusta levantarse temprano para dedicarse a las tareas domésticas y que disfruta de cocinar, hacer gimnasia y pasear a su perro. Sin embargo, expresó que nada de eso le es fácil porque la depresión se apoderó de ella por la falta de propuestas laborales. Su suerte está cambiando.